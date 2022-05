Ook in Nederland groeit vraag naar menstruatieverlof: ‘Belachelijk dat het zo lang duurt’

Voor alle duidelijkheid: De Vroed wil geen verplicht verlof, maar de keuze bij de vrouwen leggen. ,,Je moet het gewoon mogelijk maken. Zo’n dertig procent van de Nederlandse vrouwen heeft er nood aan. We moeten het natuurlijk niet verplichten, want niet iedere vrouw heeft daar behoefte aan.”



Vijf jaar geleden besefte De Vroed al dat een algemeen menstruatieverlof een (te) grote stap is voor de Nederlander. Hij zag dan ook wel heil in de mogelijkheid van ‘flexibele oplossingen’, zoals thuiswerken. Voor de coronacrisis onmogelijk, vandaag de realiteit. ,,Toen werd er gezegd: dat kan niet. Dat is inmiddels wel veranderd", lacht De Vroed.



In Nederland staat de kwestie niet op de politieke agenda en dat is volgens De Vroed de reden waarom het hier zo lang duurt. ,,In Spanje is het ook niet op één dag ontstaan. Daar is een politieke partij achter de eis gaan staan, maar hier in Nederland vinden we de gezondheid van vrouwen blijkbaar niet belangrijk.” Zijn organisatie richt zich momenteel vooral op de jeugd om iets in beweging te brengen. ,,Daar moet de verandering vandaan komen. Het gaat heel langzaam, maar we geven niet op. We blijven herrie maken.”