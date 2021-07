Ook het C-getal stijgt schrikbarend

Is ’t stress? Of is ’t verwarring? Waarschijnlijk een mix van beide. Met een toefje angst en een toenemend stukje chagrijn. Een ding is zeker: de toestand in het land is er niet helderder op geworden. We zitten op de een of andere manier weer in de coronashit en die is verwarrender dan ooit.

Lees ook Niet alleen wij hebben een bijzonder schooljaar achter de rug, ook kinderen zijn toe aan een paar weken vrij

De R, ja die beroemde R die vertelt hoeveel mensen hoeveel andere mensen besmetten, die vroeger bij 1 gevaarlijk was, die R ligt nu boven de 2. Het is ongelooflijk, nooit eerder was-ie zo hoog. Rutte zegt ‘sorry’ en vraagt ons ondertussen niet alleen vriendelijk en beleefd, maar ook dringend om thuis te blijven, geen andere mensen te zien. Dat is geen lockdown en ook geen intelligente lockdown, maar gewoon een smekende, verwarde premier.

Tegelijkertijd kijken we om ons heen en zien het leven eigenlijk doorgaan zoals we het net weer een beetje gewend waren. De winkels zijn open, de straten vol, we gaan af en toe weer naar kantoor, we plannen onze vakanties. Nou ja, door ‘de toestand van het land’ zijn we vooral aan het herplannen, aan het afwachten en voorzichtig balen, wat de vakanties betreft. Maar waarom ook alweer? O ja, de R is boven de 2. Tienduizenden jongeren laten zich testen en blijken positief. Ze gaan (voor het merendeel) netjes in quarantaine, maar weinigen van hen worden superziek. Besmettelijk zijn ze jammer genoeg wel. Maar kennelijk heeft het virus de zwakken en niet volledig ingeënte ouderen nog niet in groten getale bereikt. Het is de vraag of dat gaat gebeuren: experts spreken elkaar (weer eens) tegen.

Wel begeven de potentiële slachtoffers zich weer in toenemende mate met mondkapjes in het openbare leven, merk ik op het schoolplein en in de winkelstraat. De voorzichtigheid is terug. We zitten in een coronafase waar we eenvoudigweg niet op hadden gerekend. Nog maar twee, drie weken geleden dachten we het beest wel zo’n beetje te hebben verslagen. Maar het had zich slechts verstopt. Of is het toch verdwenen en voeren we een schijngevecht?

Ik weet het niet, hoor. Ik weet wel dat ze in het buitenland alleen onze statistieken en R-getallen zien en daar maatregelen op nemen, waardoor onze vakanties in gevaar komen. En daardoor groeit niet alleen het R- maar ook het C-getal tot grote hoogte. Dat van Chagrijn.