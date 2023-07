Ook donderdag nog hinder voor treinverkeer door storm Poly, vooral in Noord-Nederland

UpdateReizigers moeten ook donderdag rekening houden met uitval van treinen en vertraging, met name in Noord-Nederland. De NS adviseert reizigers kort voor vertrek de reisplanner te raadplegen. Voordat treinen weer kunnen rijden moet eerst de schade van storm Poly hersteld worden.

Een woordvoerder van ProRail meldt dat vooral rondom Groningen nog problemen zijn. De verwachting is dat hier nog tot diep in de nacht gewerkt wordt, maar het precieze tijdstip is ‘afhankelijk van wat we nog aantreffen’. Ook tussen Leiden en Haarlem zijn problemen. Er zijn 22 omgewaaide bomen op dit traject, aldus ProRail. ,,Het brengt veel werk met zich mee, maar er wordt met man en macht gewerkt.’’

In het Stadspark in Groningen is donderdag- en vrijdagavond een concert gepland van de Duitse band Rammstein voor in totaal 110.000 bezoekers. De woordvoerder van ProRail heeft geen signalen opgevangen dat het vervoer van de bezoekers problematisch kan gaan worden.

Het treinverkeer is in delen van het land wel weer opgestart. Het gaat dan onder meer om de treinen tussen Schiphol en Amsterdam, en de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Rotterdam en treinen op het traject Den Helder en Alkmaar.

Thuisbrengtreinen

Ook op trajecten van en naar Utrecht gaan weer meer treinen rijden, net als tussen Amersfoort en Assen en tussen Weesp en Zwolle. Volgens de NS gaat het om ‘thuisbrengtreinen’ die vooral zijn bedoeld om gestrande reizigers naar hun bestemming te brengen. Op de trajecten waar geen treinen rijden, adviseert de NS reizigers om met alternatief vervoer te reizen.

Reizigers kunnen donderdag op de website van de NS zien of ze eventueel recht hebben op een compensatie van de gemaakte kosten.

Volledig scherm Schade aan het spoor en een kapotte bovenleiding in Groningen door een omgevallen boom door storm Poly. © ANP

Rijkswaterstaat meldt dat er druk wordt gewerkt om ‘alles van de weg af te halen’. Gedurende de dag zijn er bomen en takken op verschillende wegen beland, bijvoorbeeld op de A7 van Heerenveen naar Groningen. De weg is hier nog dicht tussen Leek en Hoogkerk. Een woordvoerder vermoedt dat donderdag ‘het meeste wel van de weg zal zijn’, maar weggebruikers wordt wel aangeraden voor vertrek goed naar de verkeersinformatie te kijken.

Toen storm Poly woensdagochtend een stuk heviger bleek dan vooraf gedacht en het KNMI code rood afkondigde, besloot ProRail het treinverkeer in Noord-Nederland stil te leggen.

Woensdag voerde ProRail een ‘spoorschouw’ uit. ‘Machinisten van NS rijden dan op lage snelheid over de afgesloten spoorlijnen, om zo de staat van het spoor te inspecteren’, laat ProRail weten. Gekeken wordt of er bomen of takken op de rails liggen of dat de bovenleiding beschadigd is. ‘Met deze schouwtreinen wordt duidelijk hoe groot de schade is en vervolgens kunnen onze aannemers beginnen met opruimen en herstel.’

Grote takken

Een goed beeld van de omvang heeft ProRail nog niet, maar op meerdere plaatsen is er omvangrijke schade. ‘Gezien de enorme windkracht en de omvang van het stormgebied verwachten we dat het veel tijd kost om omgevallen bomen te verwijderen en sporen en bovenleiding te herstellen.’

Onder meer in Zaandam, Bennebroek en Wormerveer zijn bomen op het spoor beland. Op verschillende plekken gaat het om grote takken, bijvoorbeeld bij Hoorn en Oosterbeek. Het zorgt er voor dat diverse trajecten waar nog wel treinen reden alsnog uitvielen, zoals Haarlem-Leiden.

Op de Hanzelijn hebben incidentbestrijders van ProRail het spoor al lopend geïnspecteerd. Hierbij troffen ze onder andere een dak van een vrachtwagen aan dat op het spoor was gewaaid. De incidentbestrijders hebben direct alle voorwerpen die op het spoor van de Hanzelijn lagen opgeruimd.

