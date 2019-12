Ook de nachtsluiting geldautomaten helpt plofkraken niet te voorkomen

video/updateOndanks dat eerder deze week werd besloten geldautomaten ’s nachts uit te zetten, is er vannacht weer een plofkraak geweest. In Apeldoorn is rond half vijf vannacht een geldautomaat opgeblazen. Er zijn geen gewonden, maar de ravage is enorm.

De politie doet onderzoek en zoekt getuigen. Het is onduidelijk is er iets is buitgemaakt. Een explosieven-team is onderweg naar de automaat in een bedrijfspand op de kruising van de Deventerstraat en de Regentessestraat om te controleren of er explosieven zijn achtergebleven. De omgeving is daarom afgezet.

Volgens een woordvoerder van de politie is er nog geen zicht op de daders. Er is ook geen signalement bekend. Daarom doet de politie een beroep op omstanders en getuigen en roept op camerabeelden te delen.

Nachtsluiting

Maandag liet de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) weten dat tussen 23.00 uur en 07.00 uur automaten voortaan uitstaan waardoor het voor criminelen lastiger wordt om tot een succesvolle kraak te komen. Plofkrakers proberen vaak via de geldlade een explosief naar binnen te schuiven, maar dat kan niet als de automaat uitstaat. De geplofkraakte automaat, een van de SNS Bank, stond ook uit.

,,Het is heel vervelend, het levert veel schrik en schade op. We wisten al dat dit geen maatregel zou zijn die honderd procent van de plofkraken zou voorkomen”, zegt woordvoerder Bart van Leeuwen van de NVB. ,,We doen versneld onderzoek naar een nieuwe maatregel om bankbiljetten bij een plofkraak onbruikbaar te maken, zodat er voor criminelen niets meer valt te halen.”

Pizzaschuifmethode

Criminoloog Jasper van der Kemp van de Vrije Universiteit Amsterdam vindt ’t niet onverwacht dat er toch nog een plofkraak is geweest. ,,De vraag is of de trend nu wel gaat dalen, want daders moeten nu meer risico nemen. Ik neem aan dat het niet is gelukt via de ‘pizzaschuifmethode’ (explosief in de geldlade), dus dat zullen ze aan de buitenkant explosieven hebben bevestigd.”

Dat zorgt voor een grote ravage en het is volgens Van der Kemp maar de vraag of zo'n plofkraak effectief is, want de kans dat de criminelen zo bij de geldcassettes kunnen is vrij klein. Toch zullen ze, denkt hij, blijven manieren proberen te vinden om bij het geld te komen. ,,Met shovels, ramkraken. Maar dat maakt het wel een stuk ingewikkelder.” Hij denkt dat het geld onbruikbaar maken als er te veel met zo'n geldautomaat wordt gerommeld de beste kans van slagen is, de manier waarop de NVB nu ook zijn hoop vestigt. ,,Dan geldt wel dat heel duidelijk moet worden gemaakt dat dat zo goed werkt dat een plofkraak echt kansloos is.”

Ravage na plofkraak Apeldoorn