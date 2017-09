Ook De Club van Sinterklaas is om: Zwarte Pieten krijgen roetvegen

Onder het facebookbericht staan al honderden reacties, de meningen over de verandering zijn verdeeld. Iemand schrijft: ,,Zwart, wit of gekleurd het maakt mijn zoontje niet uit. Prima opgelost zo!"



Een andere moeder is het daar niet mee eens: ,,Mijn dochter is 6 jaar en had vorig jaar al vragen waarom Zwarte Piet ineens niet meer zwart is. Gedeeltelijk is dit uit te leggen, maar door de vele veranderingen is ze erachter gekomen dat Sinterklaas niet bestaat!"



De makers van de serie, die dit jaar wordt uitgezonden via Facebook en YouTube, zeggen trots te zijn. ,,Wij zijn trots op de prachtige Club van Sinterklaas-Pieten, die uiteraard allemaal hun grappige, vrolijke, knappe of juist soms wat onhandige karakter behouden en kijken er naar uit het weer een echt kinderfeest te maken!