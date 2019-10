Ook buitenlandse aandacht voor nieuws over gezin dat jarenlang in Drentse schuilruimte verbleef

De Ochtend Show to go in teken van boerenpro­test

20:48 De Ochtend Show to go van 16 oktober staat in het teken van het boerenprotest. De show wordt gepresenteerd door Jamie Trenité en is vanaf 7.30 uur live te zien in onze app en op de site. Gedurende de hele ochtend zullen er extra uitzendingen gemaakt worden rondom het boerenprotest.