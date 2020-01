Ook bekogelde brandweer wil af van knalvuurwerk: 'Daders vaak bekenden, dus aangifte lastig’

,,Er gaat ook niet echt een wervend effect van uit: bekogeld worden met stenen, flessen en vuurwerk als je aan het werk bent tijdens iets wat een nationaal feestje zou moeten zijn. Als je erover nadenkt, is het krankzinnig. Voor onze mensen is het lastig. Zij worden bij wijze van spreken bekogeld door kinderen van mensen die ze goed kennen, en later in het dorp weer tegenkomen. Dat maakt het lastig om aangifte te doen.”

Verbod op knalvuurwerk

Ambulance: geen agressie

Waar brandweerlieden en politieagenten tijdens de jaarwisseling veel problemen hadden met vuurwerkbekogelingen en belagingen, konden ambulancebroeders en -zusters relatief goed hun werk doen, stelt Ambulancezorg Nederland. ,,We hebben geen meldingen gehad van personeel dat met agressie te maken heeft gehad”, zegt woordvoerder Nadiene Toby.



Toch heeft Ambulancezorg Nederland het onderwerp vuurwerk wel op de agenda gezet. In februari wordt besloten of de vereniging er een standpunt over gaat innemen. ,,Ons uitgangspunt is dat we iedereen zorg verlenen die dat nodig heeft, ook slachtoffers van vuurwerk. Daartoe zijn we op aarde. Maar de discussie laait zodanig op, dat we onder onze leden wel gaan peilen of er behoefte is aan een scherp standpunt over vuurwerk.”