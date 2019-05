Ooggetuige zag H. en belde politie: ‘Hij leek niet helemaal 100 procent’

Candel reed met zijn auto de Bemelerberg op en was op weg om een cadeau voor zijn vrouw te kopen. Bij hotel Berglust, dat in een bocht van de Bemelerberg ligt, zag hij een man staan die direct zijn aandacht trok. ,,Hij stond daar met de handen in zijn zakken om zich heen te kijken’’, vertelt hij. ,,Op mij maakte hij een verwarde indruk. Hij leek mij meteen niet helemaal 100 procent te zijn. We keken elkaar aan en op dat moment draaide hij direct zijn gezicht van mij weg. Alsof hij niet gezien wilde worden.’’ Voor zo lang het kon, bleef Candel via zijn achteruitkijkspiegel zijn ogen gericht houden op de man. ,,Hij bleef daar maar staan en verroerde zich ook niet. Dat vond ik heel vreemd.’’

Naar gevoel

De man verdween verder uit zijn gedachten, tot Candel gisteravond op Facebook een foto van de politie voorbij zag komen. ,,Ik zei direct tegen mijn vrouw: 'die man heb ik vandaag gezien'. Daar is geen twijfel over. Dezelfde jas en een hele lange neus. Ik kreeg er direct een heel naar gevoel van.’’



Candel heeft direct de politie gebeld en doorgegeven wat hij eerder die dag had gezien. Of zijn informatie ook tot de aanhouding van Thijs H. heeft geleid, weet hij niet. ,,De politie doet daar nogal vaag over. Ze willen niet zeggen waar ze hem precies hebben opgepakt.’’



Candel is in elk geval blij dat hij de politie heeft gebeld. ,,Ik heb mijn burgerplicht wel gedaan.’’



H. wordt ervan verdacht dinsdag een 63-jarige vrouw en 68-jarige man uit Heerlen te hebben gedood, waarschijnlijk met messteken. Ook een vrouw uit Den Haag zou door hem om het leven zijn gebracht.



