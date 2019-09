Ooggetuige: 'Tiener met hoodie schoot twee keer op advocaat en rende langs mijn huis’

Advocaten­we­reld geschokt: ‘wie durft nu nog deze zaak op te pakken?’

10:26 De advocaat van kroongetuige Nabil B., Derk Wiersum, is vanochtend in Amsterdam in koelen bloede op straat doodgeschoten. Hij is 44 jaar geworden en laat twee jonge kinderen achter. Vanuit de advocatenwereld wordt geschokt gereageerd op de liquidatie. ‘Dit is een aanslag op de rechtsstaat’.