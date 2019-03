Ooggetuige Niels (21): ‘Hij schoot op die mensen die die vrouw hielpen’

video Politie deelt foto van Gökmen Tanis (37) na schietpar­tij Utrecht

14:51 De politie is op zoek naar de 37-jarige Gökmen Tanis in verband met de schietpartij vanmorgen in een tram in Utrecht. Van hem is via Twitter een foto verspreid. De politie verzoekt iedereen om de man niet zelf te benaderen, maar direct de opsporingstiplijn te bellen (0800-6070).