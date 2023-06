Onze waterbuffers verdwijnen: ‘Je moet serieus gaan nadenken: waar ga je het water voor gebruiken?

Deze uitvinding van Wim is straks te koop bij Action: ‘Maar ik word er niet rijk van’

De ingenieuze vondst waarmee Wim van Vliet zegevierde in het SBS6-programma Wat een uitvinding! stond al jaren letterlijk op de plank in de schuur van de 47-jarige Willie Wortel van Harmelen. ,,Het is basis natuurkunde.”