Onze jeugd is gelukkig, maar wel vaak moe

CBS-onderzoeker Tanja Traag somt even wat gegevens op. Het overgrote deel van de jongeren in Nederland is tevreden. Ze roken en drinken minder dan eerdere generaties. Zijn minder vaak werkloos, maken zich minder vaak schuldig aan criminaliteit, zijn minder vaak slachtoffer en gaan minder vaak vroegtijdig van school. ,,We hebben ontzettend veel gegevens verzameld, maar als ik het in één zin moet samenvatten: het gaat gewoon heel goed met deze generatie.''

85 procent van de Nederlandse jongeren tussen 18 en 25 is tevreden met het leven, blijkt uit het grote onderzoek naar de Nederlandse jeugd dat het CBS vandaag publiceert. Gemiddeld geven ze hun leven een 7,6. Ze zijn blij met hun sociale contacten, te spreken over hun opleiding en werk, positief over hun gezondheid. Slechts 3 procent van de jongeren geeft expliciet aan ontevreden te zijn, 1 op de 50 noemt zich eenzaam.

Over wie we het hebben? 1,4 miljoen jongeren, zo'n 8 procent van de totale bevolking. Een kwart van hen heeft een migratieachtergrond, een kwart werd geboren bij ongehuwde ouders. Meer dan 80 procent denkt kinderen te krijgen, verreweg de meesten willen trouwen (maar nu nog even niet). 64 procent heeft voltijds werk of een bijbaan, bijna 10 procent zit werkloos thuis.

Driekwart is tevreden over hun werk en de arbeidsomstandigheden. Criminaliteit speelt in het leven van de meeste jongeren geen rol. 2 procent werd in 2016 verdacht van een misdrijf (jongens vier keer zo vaak als meisjes). 22 procent was vorig jaar slachtoffer van een vermogens- of geweldsmisdrijf (fietsdiefstal is daarbij de uitschieter). 7 procent werd slachtoffer van cyberpesten.

Zelfbeeld

En dan de keerzijde - want die is er natuurlijk. Opmerkelijk is dat veel jongeren zich wel eens onveilig voelen, en dan vooral jonge vrouwen: 54 procent, tegenover 28 procent van de mannen. Hoewel de meeste jongeren ook over hun lichamelijke gezondheid positief zijn, is maar liefst een kwart dat niet. In de meeste gevallen is overgewicht daarvoor de belangrijkste reden. ,,Dat zien we vooral bij meisjes'', zegt Traag. ,,Deze generatie is meer dan vorige op de buitenkant gericht. Vermoedelijk spelen sociale media daar een rol in. Daardoor zien we dat overgewicht, maar ook iets als eczeem, het zelfbeeld flink kan beïnvloeden.''

Nog een kanttekening: veel jongeren zijn moe. Liefst de helft van de ondervraagden zei zich de dag voor het onderzoek vermoeid te hebben gevoeld. ,,Werkende jongeren hebben vaker dan anderen het gevoel dat ze snel, hard en veel moeten werken'', zegt Traag. ,,Het aantal gevallen van burn-out in deze leeftijdsgroep neemt ook toe, terwijl dat in de hele bevolking stabiel blijft. Jongeren ervaren meer druk, en daarom voelt zo'n groot deel van hen zich moe.''