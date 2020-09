Onze gedetineerden zijn momenteel twee keer buitengesloten van het echte leven

Hoe penoze­vriend Ferry de Kok de paparazzo werd, die Grapper­haus in het nauw bracht

20:04 Voor de tweede keer brengt paparazzo Ferry de Kok met zijn foto's een minister van Justitie in het nauw. In zijn vorige leven was het juist andersom en zat het OM achter De Kok aan, die kind aan huis was bij topcriminelen als John Mieremet en Mink Kok.