Onze dochter (3) begon keihard te huilen toen ze haar verjaardagscadeau zag

Morgen is onze dochter Mia jarig, dan wordt ze 3 jaar oud. Deze bijzondere mijlpaal konden we niet over het hoofd zien: ze herinnerde ons er al een paar weken aan, vooral omdat ze allerlei ideeën had over de cadeaus die ze wilde ontvangen. ,,Een écht bed, voor grote kindjes”, zei ze stelselmatig. ‘’Ik ben geen baby meer.‘’ Maar het meest fanatiek was haar droom van een fiets. ,,Eentje met trappers, zijwielen, een bel en mag ik ook een helm?‘’