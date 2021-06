Onweersbuien verpesten Oranje-voetbalfeestje in tuin of op terras

De waarschuwing van het KNMI geldt voor de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Volgens de buienradar van Weerplaza barst het goed los op het moment dat het Nederlands elftal aftrapt.

De voorspelde pittige buien kunnen een voetbalfeest in de tuin of op het terras flink verpesten. ,,Alleen Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel houden het droog tijdens de wedstrijd’’, zegt weerman Johnny Willemsen van Weerplaza. Om 16 uur worden de eerste buien in de grensstreek verwacht. De buien trekken noordwaarts en nemen later in de avond in activiteit af. Bij de buien is er lokaal kans op hagel en/of windstoten tot ongeveer 70 kilometer per uur. Het wordt zomers warm met temperaturen van 25 tot 28 graden.

Televisie

Wie de televisie in de tuin zet, kan er beter voor zorgen dat ie in een mum van tijd weer naar binnen kan. ,,Je kunt geluk hebben dat het droog blijft, maar als je een onweersbui krijgt dan zijn het stevige zomerse buien.’’ Aan het begin van de avond zijn er vooral in het midden en westen nog buien. In het noordoosten en de kop van Noord-Holland kan het later op de avond nog nat worden. ,,Misschien als er een verlenging is of strafschoppen zijn. Het is jammer van het voetbalfeest, maar als we nou gewoon winnen hebben we bij de kwartfinale weer een mogelijkheid om buiten te kijken.’’

Niet alleen de regen is vervelend voor de voetbalfans, het is bij onweer ook gevaarlijk om buiten te zijn. Vooral op open vlaktes. ,,Ik zou bij onweer sowieso altijd naar binnen gaan.’’

Volledig scherm De voorspelling voor 18 uur vanmiddag. © Weerplaza

Max

Ook in Oostenrijk kan coureur Max Verstappen met een bui te maken krijgen. Willemsen schat de kans in op zo'n 30 procent. Het Nederlands elftal en de duizenden fans blijven wel droog. Het is in Boedapest met 30 graden Celsius wel broeierig warm.

Warmste juni

De hitte zorgt ervoor dat juni 2021 waarschijnlijk de warmste wordt die ooit is gemeten. ,,Door een zomers warme afsluiting komt de maandgemiddelde temperatuur naar verwachting uit op 18,4 graden. Het huidige record van 18,1 graden uit 2019 wordt daarmee ruimschoots gebroken. Alleen als de temperatuur tijdens het slot van de maand onverwachts een stuk lager uitvalt, kan 2021 de eerste plaats nog ontgaan. Een top 3-notering is in ieder geval zeker, want op een gedeelde tweede plaats staan 2017 en 1976 met 18,0 graden, gevolgd door 2003 met 17,8 graden’’, meldt Weerplaza.

