'Onvergetelijke dag' tussen vader en zoon eindigt in brute aanval door 'bezorger' Thuisbezorgd

Het moest volgens de politie een ‘onvergetelijke dag’ worden voor een Brabantse vader en zijn nieuwsgierige tienerzoon. De man wilde hem die zaterdag 1 oktober de mooiste plekjes van Rotterdam laten zien. Ze liepen onder andere langs de Erasmusbrug. Er heerste een ‘leuke, gezellige sfeer’. ,,We waren vrolijk. Het was echt een vader-zoon moment”, vertelde het slachtoffer gisteravond in Opsporing Verzocht.

Dankbaar dat ze deze dag met elkaar hebben kunnen doorbrengen, keren vader en zoon rond 19.00 uur terug naar de parkeerplaats. Op dat moment ontstond er op de Lijnbaan ter hoogte van het Stadhuisplein een akkefietje tussen twee groepjes jongeren die elkaar voorbijliepen. Een jongen uit de ene groep sloeg iemand uit de andere groep, waarna de vlam in de pan sloeg.

Aanval met schroevendraaier

Op dat moment liepen vader en zoon toevallig voorbij. In het tumult dreigde de zoon - die niets met de ruzie van doen had - het doelwit van de jongeren te worden. Diens vader greep met gevaar voor eigen leven in. ,,Ik zag mijn zoon op de grond met een van die personen. Mijn eerste instinct was dat ik hem moest vastpakken.” Zijn heldhaftige daad moest hij bekopen met klappen en schoppen van meerdere jongeren. ,,Ik lag op de grond en en ik voelde allemaal trappen tegen mijn rug, ik denk ook tegen mijn hoofd.”

Daar bleef het niet bij. Eén van de jongeren, die een grote Thuisbezorgd-tas op zijn rug droeg, stak de man met een scherp voorwerp in zijn rug, mogelijk met een schroevendraaier of een soortgelijk voorwerp. Als door een wonder raakt alleen zijn jas beschadigd.

Oogkas gebroken

De jongen met de Thuisbezorgd-tas gedroeg zich volgens de politie ‘extreem agressief’. Hij en de andere jongeren lieten de vader hevig toegetakeld achter. De schrik zat er bij hem en zijn zoon goed in. ,,Er kwam bloed uit mijn neus en ik zag niks meer. Mijn ogen waren helemaal opgezwollen.”

In het ziekenhuis bleek de onderste oogkas van de man gebroken. Hij moest onder het mes om weer normaal te kunnen zien. ,,Ze hebben er een plaatje in moeten steken. Dat blijft er voor altijd in, anders zakt mijn oog naar beneden. Dat is niet mooi.”

Hoop op arrestatie

De politie is twee maanden na het voorval nog naarstig naar de vechtersbazen op zoek. De vader hoopt vurig op een arrestatie. ,,Als ze niet gepakt worden, dan is het de volgende keer een mes in plaats van een schroevendraaier.

De jongen met de Thuisbezorgd-tas droeg overigens geen bijpassende kleding. Mogelijk was hij op dat moment voor een ander bedrijf bezorgwerk aan het doen, aldus de politie.