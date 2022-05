Onveilig gevoel in de trein? App het noodnummer, of bel direct 112

Een vrouw van 19 jaar is maandag veertig minuten lang aangerand in de trein van Amsterdam naar Alkmaar. Gedurende de rit kon ze geen alarm slaan omdat er geen conducteur in de buurt was. Maar wat kun je wel doen als je je onveilig voelt? De NS wijst graag nog eens op het speciale noodnummer.

De Maatschappij Voor Beter OV vroeg het zich al af: ,,Hoe kan het dat een 19-jarige reizigster in een stille trein veertig minuten lang werd betast en geïntimideerd, mede doordat de conducteur niet door de desbetreffende trein is geweest? Is de route Amsterdam - Alkmaar een traject waar voor de sociale veiligheid extra conducteurs moeten worden ingezet?”

Lees ook Vrouw (19) veertig minuten lang aangerand in trein van Amsterdam naar Alkmaar

Volgens een woordvoerder van de NS is het in ieder geval niet ongewoon dat er veertig minuten lang geen conducteur door de coupé loopt. „Die kan bezig zijn met reizigers helpen, met een reiziger zonder vervoersbewijs, met de deur open en dicht doen. Het kan van alles zijn, het is gissen.” Ze noemt de aanranding ‘supervervelend voor het slachtoffer’. „Elk incident is er een te veel. Helaas gebeuren dit soort incidenten in de maatschappij, dus ook in de trein.” De woordvoerder stelt dat het incident ‘heel veel impact’ heeft gehad op de organisatie en de NS alle medewerking verleent voor het onderzoek naar de dader.

Noodnummer

Sinds 2020 kunnen treinreizigers die zich onveilig voelen een WhatsApp-bericht of sms sturen naar 06-13181318. Vaak is dat laagdrempeliger dan opstaan en de conducteur erbij halen of bellen. In het NS-jaarverslag van 2021 staat dat vorig jaar 2548 keer een berichtje naar het nummer is verstuurd. Dat is 10 procent van het totale aantal meldingen dat de meldkamer van NS bereikte.

Quote Als zo’n situatie als maandag zich voordoet op straat bel je ook direct de hulpdien­sten. Dat is in de trein niet anders Woordvoerder NS Via het speciale 06-nummer komen reizigers direct in contact met de meldkamer van de NS. Deze beoordeelt vervolgens de situatie en welke actie noodzakelijk is. Dat hoeft niet per se meteen het inschakelen van het team Veiligheid & Service te zijn, regelmatig is een oproep van de hoofdconducteur door de treinintercom al afdoende. Bij situaties waar spoedeisende hulp geboden is, dienen reizigers overigens 112 te bellen, stelt NS. ,,Als zo’n situatie als maandag zich voordoet op straat bel je ook direct de hulpdiensten. Dat is in de trein dus niet anders.’’

Het NS-nummer is te vinden op de elektronische schermen in de treinen. ,,Eigenlijk kun je het beste het nummer zo snel mogelijk in je telefoon opslaan, zodat je hem direct kan gebruiken wanneer het nodig is. We hopen natuurlijk dat dat nooit het geval gaat zijn, maar mocht je je onveilig voelen is het beter om zo snel mogelijk alarm te kunnen slaan.’’

Prioriteit

Vooralsnog is de NS niet van plan op andere plekken, zoals de perrons, mensen op de hoogte te stellen van het nummer. Mocht er naar aanleiding van dit incident behoefte naar zijn, zal de NS daar later naar kijken. ,,We lopen niet op de zaken vooruit. Onze prioriteit ligt nu bij het terugkijken van camerabeelden en het vinden van de dader.’’

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven liet al eerder weten het belangrijk te vinden dat mensen zich veilig voelen in de trein. ,,Ook als ze na een lange dienst ‘s avonds in een vrijwel lege coupé terug naar huis moeten. De mogelijkheid om een appje of sms’je te sturen als er iets is kan daarbij helpen, een goede zaak dus dat dat nu in alle NS-treinen kan.”

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: