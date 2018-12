‘Ontzettend scherpe knallen’ bij schietpartij: agent én twee anderen gewond

Update/videoWat begon met een melding over een vernieling liep vannacht volledig uit de hand. Na het slopen van een woning in de Achterhoek vertrokken drie verdachten in eerste instantie, maar het drietal keerde terug met één of meerdere wapens. Bewoners horen zeker vier ‘ontzettend scherpe knallen'. ,,Op dat moment is er geschoten waarbij een politiecollega gewond is geraakt,’’ meldt de politie. In totaal zijn vijf mensen gearresteerd.

Het begint even na 1.00 uur vannacht met een melding van een vernieling aan een woning aan de Keizersdwarsweg in de Gelderse plaats Winterswijk. De drie verdachten van deze vernieling vertrekken in een zwarte Skoda, ‘met het cijfer 99 in het kenteken’, meldt de politie.

Zwaar gewond

Een agent neemt poolshoogte bij de woning, maar dat wordt hem bijna fataal. ,,Op dat moment is er geschoten waarbij een politie collega gewond is geraakt. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd,’’ verklaart de politie Winterswijk vanmorgen. Bewoners van de Keizersdwarsweg in Winterswijk zaten afgelopen nacht rechtop in bed. ,,Het waren een paar ontzettend scherpe knallen, harder dan vuurwerk. Ik heb geen oog meer dichtgedaan’’, zegt een buurtbewoner zondagmorgen, staand bij het politielint in zijn straat.

Klopjacht

Quote Ik heb geen oog meer dichtge­daan Buurtbewoner Volledig scherm De verdachten vluchtten in een zwarte skoda met in het kenteken ‘99’, maar werden later alsnog aangehouden. Twee van hen waren gewond, een zwaar gewonde werd per heli afgevoerd. © News United / 112 Achterhoek-nieuws Na een korte klopjacht is de zwarte Skoda waarin de verdachten vertrokken aangehouden. Wat er precies is voorgevallen in de plaats in het oostelijkste puntje van Gelderland, vlak tegen de grens met Duitsland aan, is nog niet duidelijk. De auto werd op de Rondweg-West gestopt, vlakbij de McDonald’s.



Ook de verdachten zijn er niet zonder kleerscheuren vanaf gekomen. ,,Een van de inzittenden was zwaar gewond en is per helikopter naar het ziekenhuis in Nijmegen vervoerd,’’ meldt de Gelderse politie. Ook de bestuurder van de auto raakt gewond. ,,Hoe de twee hun verwondingen hebben opgelopen wordt onderzocht,’’ laat een woordvoerster van de politie weten.



Aan de Keizersdwarsweg, die deels is afgesloten met linten en hekken, staat een zogenaamde plaats delict-unit. De technische recherche probeert sporen in de woning en op straat veilig te stellen. ,,Ik hoorde veel geknal boven, dacht dat het het slaan van deuren was. Maar toen ik vanmorgen de rolluiken opende zag ik ineens die politiewagen voor de deur’’, zegt de onderbuurvrouw, die uitkijkt op de PD-unit en agenten en rechercheurs af en aan ziet lopen. ,,Ja, ik zit eerste rang hier.’’

Vier knallen

De buurtbewoners zijn geschrokken van de kogels die in de nacht naar zondag door hun straat vlogen. Sommigen hebben tegen 01.30 uur drie of vier knallen gehoord, anderen spreken van vier of vijf schoten. Het staat in ieder geval vast dat een agent geraakt is. ,,Hij maakt het naar omstandigheden goed’’, zegt officier van dienst van de politie Erik Thomassen zondagmorgen. De agent is in het ziekenhuis behandeld en daarna weer naar huis gestuurd.

Kogelhulzen

Officier van dienst Thomassen verwacht dat hij en zijn collega’s nog de hele zondag bezig zijn met onderzoek in Winterswijk. Volgens hem zijn er al een paar sporen gevonden. Welke dat zijn, daar kan hij in het kader van het onderzoek niets over kwijt. ,,Maar dat er kogelhulzen op straat liggen is denk ik wel helder, aangezien er geschoten is.’’

Vijf aanhoudingen

Het is niet duidelijk of de politie terugschoot, of dat inwoners van de vernielde woning aan de Keizersdwarsweg een rol speelden bij de verwondingen van de verdachten. In totaal verrichtte de politie vijf aanhoudingen. Twee daarvan zijn gearresteerd bij de woning aan de Keizersdwarsweg. Over hun rol in deze zaak heeft de politie nog geen mededelingen gedaan.



Burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk meldt zondag via Twitter dat hij ‘geschrokken is van het heftige incident’. ,,Mijn gedachten gaan uit naar alle betrokkenen,’’ schrijft de GroenLinks-burgervader. Het aantal gewonden werd in eerste instantie gemeld als vier. ,,Er is geschoten en er zijn vier gewonden waarvan één politiecollega,’’ meldde de politie even na half vier ‘s nachts op het twitterkanaal van de politie Winterswijk. Later werd dit aantal teruggebracht naar drie.

Volledig scherm De PD-unit in Winterswijk. © DG

De politie roept ooggetuigen op om zich te melden. ,,De politie wil het heel graag weten als u de zwarte Skoda met het cijfer 99 in het kenteken vannacht heeft gezien in de omgeving van de Keizersdwarsweg in Winterswijk,’’ zo luidt de oproep. Getuigen kunnen contact opnemen via 0900-8844 of bellen met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Weet u meer over de achtergronden van deze zaak: laat dit dan weten via oproep@ad.nl.