Ontwikkelaar van webshops bekent grootschalige cybercrime

Brabantse designer ontwerpt 'jachttesla' voor steenrijke verzame­laar

11:30 Britse adel liet in minder haastige tijden voor jachtpartijen op hun landgoed hun Rolls Royce of Bentley verlengen. In deze ‘shooting brakes’ pasten hun vriendenclub in vol ornaat, de geweren en de honden. Het geschoten wild kon achterin op een bloedgootje uitlekken. Designer Niels van Roij gaf voor een Nederlandse verzamelaar een moderne draai aan deze traditie. Vanachter zijn tekentafel gaf hij zijn interpretatie aan een Tesla Model S.