Ontvoering baby Hannah raadsel voor Jeugdzorg

Het meisje was ondergebracht bij een pleeggezin omdat het Openbaar Ministerie de biologische ouders verdenkt van kindermishandeling. De moeder mocht Hannah naar verluidt regelmatig zien op een neutrale locatie onder toezicht.



Is het pleeggezin of de baby na zo'n bezoekje gevolgd? Dat de verblijfsplaats in Eersel 'geheim' was betekent dat het adres niet voor het grijpen lag, maar het is geen waterdichte persoonsbeveiliging. Combinatie Jeugdzorg wil er niets over kwijt. ,,Per situatie wordt een veiligheidsplan gemaakt. We vertellen niet hoe we dat afdekken."