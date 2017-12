Ontvoerde peuter Insiya (3) moet terug naar Nederland

,,Het is fantastisch nieuws", aldus Insiya’s moeder Nadia Rashid in een reactie tegen deze krant. ,,De rechter moest bepalen of ze daadwerkelijk is ontvoerd en dat is nu vastgesteld. Ook is bepaald dat mijn dochter door haar vader onrechtmatig in India vastgehouden wordt."



,,Ze is staatsburger in Nederland en is zonder toestemming van haar moeder meegenomen. Het is genoeg geweest en haar vader is nu verplicht om haar terug te brengen", aldus Rashid. ,,Het teruggeleidingsverzoek van de rechtbank gaat per direct in, wat hypothetisch gezien betekent dat ze binnen afzienbare tijd terug in Nederland kan zijn. Wat mij betreft liever vandaag dan morgen."



Rashid gaat binnenkort om tafel met het ministerie van Buitenlandse Zaken om te kijken hoe ze haar dochter zo snel mogelijk terug kan krijgen.