Ontvoerde baby Hannah uit huis geplaatst wegens ernstige mishandeling

De zes maanden oude Hannah Simons, die vanmorgen door haar biologische ouders werd ontvoerd van een parkeerplaats in het Brabantse Eersel, stond onder toezicht van jeugdzorg wegens vermoedens van ernstige kindermishandeling. De politie heeft een Amber Alert uitgestuurd. Het kind is volgens de politie 'onder dwang meegenomen en loopt ernstig gevaar'.

Het meisje, geboren op 16-08-2017 in Helmond, werd vanmorgen vlak na de klok van negen door haar vader Rowan Simons (25) met geweld uit de handen van haar pleegmoeder gegrist en meegenomen in een zwarte Mercedes SUV. De pleegmoeder ontredderd en met een lege Maxi-Cosi achterlatend op de parkeerplaats van de Lidl, waar zij net boodschappen had gedaan. De zes maanden oude baby woonde al enige tijd niet meer bij haar biologische ouders, zo blijkt uit rechtbankstukken van de Rechtbank in Den Bosch. De politie gaat ervan uit dat ook moeder Kim de Laat (26) bij de ontvoering is betrokken.

Baby Hannah werd in oktober vorig jaar uit huis geplaatst omdat werd vermoed dat zij ernstig was mishandeld. Bij het meisje - toen nog geen anderhalve maand oud - werden in het ziekenhuis gebroken ribben, een gebroken enkeltje en meerdere blauwe plekken geconstateerd. Voor het aangetroffen letsel werd geen medische oorzaak gevonden. Haar ouders werden daarop aangehouden voor kindermishandeling. Op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming is het meisje vervolgens uit huis geplaatst. Allebei de ouders ontkenden tijdens de zitting tegenover de rechtbank dat ze het kindje hebben mishandeld.

Zeldzaam

Op 11 januari dit jaar werd de uithuisplaatsing voor het laatst met drie maanden verlengd, voor de veiligheid van het meisje. Volgens de uitspraak weigerden de ouders alle vorm van hulp en was de vader niet meer bij het gezin betrokken. De ouders hadden onder begeleiding wel sporadisch contact met het baby'tje.

De autoriteiten hebben geen idee waar de baby en haar ouders op dit moment verblijven. ,,We houden rekening met meerdere scenario's waarbij alle beschikbare middelen worden ingezet. Daarbij is ook contact opgenomen met de buurlanden België en Duitsland.'' Vanuit Eersel is het slechts een half uur rijden naar de Belgische grens.

De politie gaat niet in op het verleden van de ouders. Vragen over de betrokkenheid van de ouders bij diverse oplichtingspraktijken blijven daarmee onbeantwoord. Het stel zou inmiddels uit elkaar zijn. De man woont naar verluidt in België, de vrouw woont nog in het Brabantse Handel.

Volgens Jeugdzorg Nederland komt het zelden voor dat ouders hun kind dat onder toezicht staat, terughalen.

Een misdaadverslaggever van het Eindhovens Dagblad vertelt meer:

Politie Oost-Brabant on Twitter De zoektocht naar Hannah gaat ook deze avond volop verder. Tientallen reacties worden nagelopen. Op onze website een overzicht met de mogelijkheid om ons te tippen. De info op de site wordt aangevuld: https://t.co/5FdfqzH9S0 https://t.co/xocLB19nqV #Eersel via @Politie