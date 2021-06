Schreeuwen­de man (26) laat flink bloedspoor achter na steekpar­tij en zakt in elkaar: ‘Je kon het bot zien zitten’

9:26 Een 26-jarige man is gistermiddag in Nijmegen in elkaar gezakt nadat hij even daarvoor met een mes in de arm was gestoken. De man zou ruzie hebben gehad met twee anderen. ,,Hij bloedde als een rund.”