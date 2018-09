Ontsnapte tbs'er Nijmeegse Pompekliniek meldt zichzelf bij politie

Drugshan­del en pooiers: jongeren niet veilig in instelling Heldring

8:42 Jeugdzorginstelling De Heldringstichting in Zetten in Gelderland is een onveilige plek voor de opgenomen jongeren. Drugshandel tiert er welig en jongeren met gedragsproblemen worden onvoldoende van elkaar gescheiden.