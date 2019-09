Ontsnapte pedoseksuele tbs’er opgepakt op Zeeuwse camping

De politie verspreidde vandaag een foto van de ontsnapte tbs’er. Aan de hand van de foto is Van E. op de camping herkend. Volgens Jeichien de Graaff, woordvoerster van de Dienst Landelijk Parket, had de politie geen vermoeden dat hij in Zeeland zou zijn. Politie en justitie zijn hem op het spoor gekomen, nadat hij op de camping in Rilland werd herkend. De politie kon hem vanmiddag oppakken.



Volgens een woordvoerder van het openbaar ministerie was het ‘zeer dringend’ dat de man gevonden zou worden. Van E. wordt gezien als iemand die makkelijk weer in de fout kan gaan. Van E. werd in 2013 veroordeeld omdat hij meerdere kleine kinderen had misbruikt in een wijk in Barneveld waar hij toen woonde. In augustus van dat jaar had hij drie kinderen van 6, 7 en 8 jaar met waterballonnen naar zijn huis gelokt en betast. Het bleken niet zijn enige slachtoffertjes te zijn.



Van E. kreeg destijds twee jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd voor misbruik van zes kleine meisjes. Hij was meerdere keren in de fout gegaan met kinderen in zijn toenmalige buurt en staat bekend als een man die zijn pedofiele neigingen niet kan onderdrukken. Ook in 2006 was hij al eens veroordeeld voor misbruik van een klein meisje. De rechtbank zei in het vonnis van eind 2013 dat hij steeds ‘planmatiger en sluwer’ was geworden.



In de wijk in Barneveld waar hij jaren geleden toesloeg, was de spanning vandaag groot. Een politiehelikopter hing voor alle zekerheid boven de buurt. Zijn slachtoffers van destijds, hun ouders en de gemeente Barneveld waren ingelicht over zijn ontsnapping. De politie zocht met een speciaal team naar Van E.