Ontslagen zorgmedewerker hield seksueel misbruik twee patiëntes geheim

Dragqueens slaan alarm om veiligheid: ‘Ik ben 19 en ik word uitgemaakt voor pedofiel’

Hoewel drag als kunstvorm populairder dan ooit is, neemt ook de agressie en het geweld tegen de artiesten toe. Dit weekend beleefde Groningen een dieptepunt met een mishandeling na een dragshow. Inmiddels durven veel dragqueens niet meer in vol ornaat over straat in Nederland. Dit blijkt uit een rondgang langs diverse agencies en hun dragqueens. ,,Wij staan voor liefde en voor inclusiviteit, maar we krijgen dat niet altijd terug.”