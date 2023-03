Ontslag was druppel voor marechaussee die zelfmoord pleegde: ‘Te hard aangepakt’

Woning in Sittard doorzocht in onderzoek naar dood Xavier Durlinger (19)

In het onderzoek naar de dood van Xavier Durlinger (19) is gisteren een huis aan de Saffierstraat in Sittard doorzocht. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van De Limburger. Of er iemand is aangehouden kan de politie niet zeggen.