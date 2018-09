Onthoofd hondje zonder voorpoten in park blijkt konijn

Vlak voor uitvaart langs de McDrive: 'Rinie was altijd in voor gekkigheid'

7:38 Rinie Overkamp (63) uit Meddo zou met zijn zoon Steffan nog een keer langs de McDrive. Helaas overleed hij veel sneller dan gedacht. Daarom maakten ze maandag vlak voor zijn uitvaart nog even een ritje langs de hamburgerketen. ,,Mijn vader was altijd wel in voor een gekkigheid.''