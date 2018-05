Onstuimige dinsdag in Brabant door noodweer: wateroverlast, treinstoring door blikseminslag en lange files

LEES ALLES TERUGDEN BOSCH - Stevige onweersbuien trokken dinsdagmiddag en -avond over Brabant. Het KNMI kondigde code geel af voor het oosten en zuiden van het land. Er was sprake van flinke wateroverlast.

Tussen Den Bosch en Eindhoven reden sinds 17.35 uur veel minder treinen vanwege een blikseminslag. Die storing was om 21.15 uur weer verholpen. Ook op de snelwegen liep het flink vast. Er stond tijdens de spits bijna 400 kilometer file in heel Nederland, aldus VID.

Er trokken stevige onweersbuien over vooral Midden- en Zuidoost-Brabant vanaf het einde van de middag. Hierbij viel plaatselijk veel neerslag in korte tijd (20-40 millimeter). Zeer lokaal kwamen ook hagelbuien en windstoten tot circa 60 kilometer per uur voorbij. Vooral vanuit Rosmalen en Oirschot kwamen opvallend veel meldingen van wateroverlast.

,,Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen", waarschuwde het KNMI in de middag. In de loop van de avond verdwenen de meeste buien echter weer.

File en treinstoringen

In het hele land stond, onder andere vanwege het slechte weer, heel veel file. In totaal in heel Nederland was dat 389 kilometer, aldus de VID. De grootste spits is inmiddels al even voorbij maar in Brabant bleef het nog lang druk op de snelwegen.

Op de A2 tussen Best en Vught stond zeker 15 kilometer file en tussen Sint-Michielsgestel en Boxtel-Noord was dat 7 kilometer.. Tussen Hintham en Rosmalen was de rechterrijstrook tijdelijk dicht wegens water op de weg.

Tussen Vught en knooppunt Empel is de hoofdrijbaan nog afgesloten en moet gebruik worden gemaakt van de parallelrijbaan. Op de A2 tussen Rosmalen en knooppunt Hintham gingen zelfs twee rijstroken dicht.

Ook de flinke files die er op de A58 en A67 stonden zijn inmiddels opgelost, al ontstond er op de A67 door een vrachtwagen met pech wel een nieuwe file rond 19.30 uur. Tussen Leenderheide en Someren ging het over 4 kilometer langzaam en werd een rijstrook afgesloten. Ook die vertraging is weer opgelost.

Tussen Den Bosch en Eindhoven reden sinds 17.35 uur veel minder treinen wegens blikseminslag. De storing was rond 21.15 uur weer verholpen. De storing zorgde wel voor onrust, vooral op station Eindhoven.

Wateroverlast

Er kwamen meerdere meldingen van wateroverlast binnen, vooral vanuit Zuidoost-Brabant. Onder andere vanuit het gemeentehuis en parkeergarage De Loop in Oirschot, het Vennenbos in Hapert en een huisartsenpraktijk in Oirschot. Maar ook in Rosmalen en Vught was er overlast van water en hagel.

Bij restaurant 'Het Wapen van Rosmalen' moest de kelder leeggepompt worden door de brandweer toen deze volledig onder water was gelopen na de hevige regenval.

Volledig scherm Waterschade bij het Wapen van Rosmalen © FPMB Bernt van Dongen

Volledig scherm Wateroverlast in Oirschot © Margot Kuijpers

Volledig scherm Wateroverlast in Rosmalen © FPMB Bernt van Dongen

Volledig scherm Hageloverlast in Rosmalen © Paul Roovers

Volledig scherm Wateroverlast in Oirschot © Margot Kuijpers

Volledig scherm Volgelopen parkeergarage in Oirschot © Bert Jansen

Volledig scherm Wateroverlast in Oirschot © Rard van Kollenburg

Eindhoven Airport

Op Eindhoven Airport zouden de deuren van vliegtuigen die net geland zijn nog even dicht blijven voordat mensen uit kunnen stappen in verband met het onweer. Een woordvoerder van het vliegveld laat weten dat er inderdaad tussen 15.25 en 17.10 uur niemand uit kon stappen vanwege een weerswaarschuwing. Alles zou daarna weer opgepakt zijn.

Van de nood een deugd maken

In de straten in Oirschot werd er in zekere zin gewoon 'genoten' van het slechte weer. Luuk Boerakker plaatste onderstaande video die hij, terwijl hij in Portugal verblijft, ontving van zijn vriend Ger Dersjant op Facebook.

Boxtel

In Boxtel was brand uitgebroken in een boerderij na blikseminslag.

Tilburg

Onder andere vanuit Tilburg werden foto's getwitterd van naderend onweer en de harde regen.

Volledig scherm Hilvarenbeek © Jan van Eijndhoven

Den Bosch

In Den Bosch werden de cavia's naar binnen gehaald...

Breda

In Breda heeft niet iedereen zich ingesteld op slecht weer.

Sporten

Sporttrainingen werden afgezegd vanwege het weer. Ook verschillende avondvierdaagsen konden niet doorgaan vanwege het slechte weer.

Zomers warm

De rest van de week verandert er niet zoveel. ,,De zon blijft volop schijnen en de temperatuur loopt later in de week nog wat op. Wel staat er een flinke wind en die houden we'', aldus Weerplaza.