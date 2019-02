Onstuimig herfstweer op komst

De komende dagen zijn vooral regenachtig. Een slingerend front over Nederland en het westen van Frankrijk zorgt voor perioden met regen en het blijft lang grijs en nat. Er kan lokaal wel 15 tot 20 millimeter neerslag vallen en zo'n hoeveelheid is lang geleden, zegt Diana Woei van Weerplaza . ,,Zacht is het daarentegen wel: normaal voor de tijd van het jaar is een graad of zes, dit weekend wordt het misschien tien, elf graden.”

Zeer onstuimig

Verschillende weermodellen komen met ‘een zeer onstuimige zondag’ op de proppen. Zowel het Europees model ECMWF als het Duitse Icon voorspelt in de kustgebieden stormkracht en zeer zware windstoten. Ook in het binnenland kan het dan zeer onstuimig worden. Het Amerikaanse model is minder overtuigd van herfstig stormweer. Mochten het Europees en Duitse model gelijk krijgen, dan kan het verkeer best last krijgen van de storm, denkt Woei. ,,Als je een verhuizing hebt gepland zondag met een aanhangwagen bijvoorbeeld, dan zou ik zeggen: ga niet de weg op. Maar hou het weerbericht in de gaten, misschien gaat het zo'n vaart niet lopen.”