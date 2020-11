Onrustige avond op Urk: meerdere branden en vuurwerk afgestoken

Bij het Wilhelminapark vatte rond 20.30 uur een auto vlam. Daarnaast waren er meerdere kleine brandjes, zoals op de rotonde aan De Akkers. Verder werd er veel vuurwerk afgestoken. Het schouwspel trok veel bekijks in het vissersdorp. De politie was eveneens massaal aanwezig en moest versterking inroepen toen de boel helemaal uit de hand dreigde te lopen.

Rust terug

Het is nog niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht of boetes zijn uitgedeeld. Ook is nog onduidelijk wat de precieze aanleiding voor de ongeregeldheden was.