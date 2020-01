Onrust rondom ‘foute’ crowdfunding voor nabestaanden bakfietsdrama: ‘Wij weten van niets’

Het bakfietsdrama in Bussum waarbij vorige week een jonge moeder op tragische wijze om het leven kwam, is waarschijnlijk door kwaadwillenden misbruikt om mensen op te lichten. De gemeente Gooise Meren, waar Bussum onder valt, waarschuwt voor een inzamelingsactie die dagenlang op het internet heeft gestaan. De initiatiefnemer van de actie beweert al het geld over te maken naar de gemeente, maar die zegt juist helemaal van niets te weten.

Daags na het drama in Bussum werd een inzameling gestart op Doneerfonds.nl, een vrij onbekende website waarbij geld wordt ingezameld voor gedupeerde families. ‘Dit geld is voor de nabestaanden/slachtoffers van het ongeval in Bussum, zodat ze niet ook nog financieel zwaar getroffen worden. Het geld zal via de gemeente Bussum bij de juiste personen terecht komen’, viel te lezen in de omschrijving. Daar werd later nog de volgende update bij geplaatst: ‘Deze actie wordt binnenkort beëindigd. Wilt u nog doneren doe het dan zo snel mogelijk.’

Fouten in tekst

Volgens een woordvoerder is de gemeente Gooise Meren echter op geen enkele wijze betrokken bij deze inzameling. Er stonden bovendien twee storende fouten in de tekst: de gemeente Bussum bestaat al lang niet meer (is opgegaan in Gooise Meren) en per slot van rekening werd ook nog eens de naam van de burgemeester verkeerd gespeld.

Onduidelijk is wie deze actie is gestart. De gemeente heeft getracht contact op te nemen met het bedrijf achter de bewuste website, maar zowel telefonisch als via mail is dit bedrijf niet bereikbaar.

Toezicht

Het Centraal Bureau Fondsenwerving, toezichthouder op erkende goede doelen in Nederland, heeft de gemeente Bussum geadviseerd een waarschuwingsbericht uit te doen. ,,In het bericht wordt vermeld dat Gooise Meren op de hoogte is. Daarmee wordt een bepaalde betrouwbaarheid gewekt. Maar als de gemeente zegt van niets te weten, dan roept dat natuurlijk vragen op’’, laat een woordvoerder weten.

De actie op Doneerfonds.nl is vandaag toevalligerwijs offline gehaald. Het is niet bekend hoeveel geld er in de tussentijd is opgehaald. Op Facebook heeft de beheerder van de doneersite zelf nog geadverteerd met de valse actie. Dat bericht staat nog steeds online. Gung Ho Consultancy, de beheerder van Doneerfonds.nl, was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.

In Gooise Meren wordt met verbijstering gereageerd op de vermeende oplichting. ,,Schandalig dat er iemand is die van het leed van anderen geld binnen wil halen’’, schrijft Jane Green op Facebook. ,,Wat ben je dan in en in slecht’’, vult Marius Lambers aan.

Gooise Meren roept gedupeerden op zich te melden bij de politie. Het Centraal Bureau Fondsenwerving was vooralsnog niet bekend met de site Doneerfonds.nl.

Bakfietsdrama in Bussum Een stopbus van de NS sloeg vorige week door een technisch mankement ineens op hol in het centrum van Bussum. De chauffeur verloor de controle over het stuur, ramde met behoorlijke snelheid vijf geparkeerde auto’s die werden meegesleurd door de straat en reed vervolgens een bakfiets met twee inzittenden omver. Een jongetje werd uit de bak geslingerd, zijn moeder kwam onder de bus terecht en raakte bekneld. Inspanningen van hulpverleners mochten niet baten. Het zoontje van de vrouw bleef ongedeerd en dat is volgens de burgemeester een wonder. ,,Mijn dank gaat uit naar alle hulpverleners die meteen in actie zijn gekomen en de buurtbewoners die zich na het ongeval onder meer over de jongen hebben ontfermd’’, zo toonde Ter Heegde zich dankbaar. Hij sprak van een ‘tweede tragedie in korte tijd’ waarbij een inwoner van zijn gemeente om het leven is gekomen. ‘Moeilijk te bevatten dat een moeder uit Naarden dodelijk verongelukt nadat zij geraakt wordt door een bus.’