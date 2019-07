Onrust op station Dronten na arrestatie twee mannen om schietpartij

‘Marinus van der Lubbe stak Rijksdag niet in brand’

26 juli Hard bewijs ontbreekt en historici zijn het niet eens met elkaar. Het mysterie rond de brand in de Rijksdag in Berlijn in 1933 werd nooit opgelost. Was Marinus van der Lubbe wel of niet de dader? Ruim 86 jaar later pleit een document dat in een Duits archief is opgedoken de Nederlander vrij.