Onrust onder passagiers na bomdreiger (21) Amsterdam Centraal: ‘Het was spannend’

Op station Sloterdijk in Amsterdam is rond het middaguur een verdachte opgepakt die in een trein had gedreigd met een explosief. Dat laat de politie weten. Er is uiteindelijk geen explosief gevonden. De situatie is nu veilig. De verdachte is een 21-jarige Amsterdammer.

Het station werd tijdelijk ontruimd. Reizigers werden door agenten op afstand gehouden. De beperkingen zijn inmiddels voorbij. De trein waarin de man zat is afgevoerd naar een rangeerterrein.

‘Dat was spannend’

De politie heeft een 21-jarige Amsterdammer gearresteerd. Op beelden bij de Amsterdamse nieuwszender AT5 is te zien hoe de jongen, gekleed in grijs trainingspak, grijze jas en sneakers, onder grote belangstelling wordt afgevoerd. Hij is daarbij door de politie geblinddoekt.

Een getuige meldt dat de man met een rolkoffer de trein in liep en dreigde een bom te laten ontploffen. Mensen werden vervolgens in kleine groepjes uit de trein gelaten. Eén van de passagiers is erg geschrokken. ,,Mannen met maskers en grote geweren kwamen binnen en voerden de man af. Dat was spannend. De deuren bleven dicht, het duurde wel een uur. We zijn allemaal verhoord door de politie.”

Alle reizigers in de trein werden opgevangen in de Starbucks, net als het NS-personeel. Sommige mensen blijven in de trein zitten, die door zal rijden naar Vlissingen.

Geen treinen

Vanwege de ernst van de melding werd het gehele station tijdelijk ontruimd. Tussen Amsterdam Sloterdijk en Haarlem reden tot ongeveer 14 uur geen treinen op last van de politie. Tussen Zaandam en Sloterdijk reden minder treinen.

De man dreigde op Centraal Station al met het laten ontploffen van een explosief, waar hij vervolgens op een trein stapte. Deze werd op last van de politie stilgezet bij Sloterdijk, waar een team van de Dienst Specialistische Interventies klaarstond. Tientallen agenten in kogelwerende vesten en een zwaarbewapend arrestatieteam waren op de been.