Onrust om Sam (17) die verdween na avondje met vrienden, presentator Beau doet oproep

LIVE | RVD zegt niets over ‘coronacou­pe’ koning, gros van besmettin­gen Amsterdam door omikron

Het coronavirus verspreidt zich weer razendsnel in Nederland. Voor de tweede dag op rij werden er gisteren bijna 25.000 coronabesmettingen vastgesteld. Het Outbreak Management Team (OMT) komt vandaag weer samen om te praten over de coronapandemie. Het aantal mensen dat met corona in een ziekenhuis ligt is gedaald naar 1541, maar ziekenhuizen maken zich desondanks druk. Uitval van zorgpersoneel is daarvoor de reden. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.

9:25