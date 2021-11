Onrust in Zwolle: politie houdt groep coronabetogers tegen

De betogers dragen spandoeken bij zich met de tekst: ‘Unvaccinated Lives Matters'. Een deel van de groep lijkt gehoor te geven aan het bevel van de politie, en loopt richting het station.



In de rest van de Zwolse binnenstad was het tot nu toe rustig. Wie de Grote Markt in Zwolle op wil, wordt door de politie op dit moment weggestuurd. Agenten zijn op verschillende plekken aanwezig in de stad.



Volgens diverse bronnen verwachtte de politie ongeregeldheden bij een illegaal protest dat is aangekondigd op het Grote Kerkplein. Om snel en stevig in te kunnen grijpen kondigde de Zwolse burgemeester Peter Snijders vandaag een noodbevel af. Ook is de binnenstad vanaf vanmiddag tot morgenochtend een ‘veiligheidsrisicogebied'. Dat houdt onder andere in dat de politie mensen preventief mag fouilleren.