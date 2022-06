Onrust binnen coalitiepartijen om stikstofplannen: ‘Minister, waar bent u mee bezig?’

Ruim vierhonderd VVD-leden dienen zaterdag op het VVD-congres een motie in waarin zijn het kabinet en de Tweede Kamerfractie oproepen: ‘Doe Nederland dit niet aan. Laat stikstof niet alle progressie tegenhouden en ons land verstikken.’ Ook verklaren zij ‘dat agrarische bedrijven niet mogen worden opgeofferd aan een achterhaalde theoretische methode’. Dat zelfs de coalitiepartijen zich op provinciaal niveau tegen die kabinetsplannen keren is een probleem, want de provincies moeten die stikstofmaatregelen juist gaan uitvoeren.

Van Drenthe tot Zuid-Holland en Gelderland; uit allerlei delen van Nederland zwelt de kritiek aan op de rigoureuze stikstofplannen.

Stevig verzet

De grootste boerenorganisatie, LTO Nederland, ‘roept provincies op tot stevig verzet tegen onmogelijke Haagse dictaten’, aldus voorzitter Sjaak van der Tak. Hij rekent erop dat Provinciale Statenfracties de kont tegen de krib gooien. ,,Ik verwacht tegenstand in de provincies bij CDA en de VVD. Het is al opstand in enkele afdelingen.’’

Quote Dit lijkt op een kaalslag LTO-voorzitter Sjaak van der Tak De LTO-voorman wil er niet op vooruitlopen of er boerenprotesten volgen. Woensdag spreekt LTO Nederland met het kabinet. Volgens de voormalig CDA-bestuurder gaan de plannen die er nu liggen véél verder dan wat was afgesproken in het coalitieakkoord. ,,Dit lijkt op een kaalslag.’’

Dat stuit ook Johan Moes van de VVD Drenthe tegen de borst. ,,Wij vinden dat boeren ook een deel van de oplossing zijn.’’ Volgens hem is het plan bij hen ‘over de schutting gegooid’ en worden nu alleen de boeren de dupe van de stikstofaanpak. Die zorgt deelt CDA-Kamerlid Derk Boswijk. Samen met gedeputeerden en Statenleden diende hij een alternatief plan in bij minister Henk Staghouwer van Landbouw en Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof.

Profiteren

Veertig betrokken VVD’ers gingen vrijdag in Den Haag met hun VVD-bewindsvrouw in debat over de stikstofplannen. Daar vielen harde woorden, zegt de Gelders VVD-coryfee Hans Boxem. ,,‘Minister, waar bent u nu mee bezig?’ zeiden verschillende Statenleden.” Achterhoeker Boxem is bang dat met name CDA en VVD worden afgerekend tijdens de Provinciale Statenverkiezingen begin volgend jaar. ,,Daar gaan partijen als Boer Burger Beweging en JA21 van profiteren.”

Die uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen bepaalt de zetelverdeling in de Eerst Kamer. Het kabinet loopt er nu al tegenaan dat het in de Senaat geen meerderheid heeft. Als partijen als CDA en VVD kiezers kwijtraken aan bijvoorbeeld de Boer Burger Beweging - die het nu in de peilingen goed doet - wordt dat alleen nog maar lastiger.

Volgens de uitgelekte plannen moet in sommige gebieden de stikstofuitstoot met 70 tot 80 procent worden teruggebracht. Bij de Veluwe - het grootste natuurgebied van Nederland - wordt zelfs gesproken over het met 100 procent terugdringen van de uitstoot. Statenleden van VVD en CDA zien dat niet zitten.

Vol onbegrip

VVD-Statenlid Willemien Meeuwissen uit Drenthe reageert vol onbegrip op de stikstofaanpak van haar partijgenoot, minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal : ,,Wij begrijpen er helemaal niets van. Het is ook helemaal niet liberaal wat ze doet!’’ CDA-Statenlid Daisy Vliegenthart uit Gelderland is naar eigen zeggen ‘enorm geschrokken’ van die voornemens. ,,Als het bij deze drastische plannen blijft dan kunnen we daar niet achter staan.’’

Het kabinet worstelt al drie jaar met het stikstofdossier. In 2019 zette de Raad van State een streep door de toenmalige stikstofaanpak, genaamd Programma Aanpak Stikstof (PAS). Daardoor werd de uitgifte van vergunningen aan boerenbedrijven stopgezet. Ook andere activiteiten waarbij stikstof vrijkomt, zoals weg- en bouwprojecten, kwamen stil te liggen.

Boerenorganisaties bereiden nu acties voor. Zij wachten vrijdag af, wanneer de minister de stikstofplannen bekendmaakt. ,,Maar ik heb het gevoel dat we de trekkers daarna toch weer moeten starten. Dus wees paraat”, spreekt voorman Mark van den Oever de leden van Farmers Defence Force toe. Agractie-voorman Bart Kemp sluit zich aan: ,,Als het moet kunnen we op korte termijn in actie komen. Onze insteek is een zo breed mogelijk protest, samen met andere boerenorganisaties.”