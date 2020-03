Onrust bij huis vermeende pedofiel na ‘ontmaskering’ op internet: ‘We willen hem weg hebben’

coronavirus LIVE | Kind van vijf uit Alphen aan den Rijn besmet, moeder hield hem uit voorzorg al thuis

19:25 Het aantal coronabesmettingen in ons land loopt steeds verder op. Naar verwachting worden deze week meer nieuwe besmettingen bekend. Volg alles in ons liveblog. Let op: dit is een nieuw liveblog. Eerdere gebeurtenissen rondom het coronavirus lees je hier terug.