Onnodig lijden blijft hond Lola bespaard dankzij dokter Bert die gratis euthanasie pleegt

Kop valt uit praalwagen boven op publiek in Oldenzaal: een vrouw gewond

Bij een ongeval met een praalwagen in de Twentse Carnavalsoptocht in Oldenzaal is vanmiddag een toeschouwster gewond geraakt. Zij kwam onder een kop terecht die van de optochtwagen van Hoalthakkers uit Losser naar beneden op de grond viel. De hevig geschrokken vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis in Enschede gebracht. Naar verluidt vallen de verwondingen mee.