Online drugsdealers nemen handel coffeeshops over

Drugsdealers laten online weten dat zij wél hasj en wiet verkopen. Dit gebeurt via Whatsapp en sms. Zo schrijft een drugsdealer: ‘Coffeeshops gaan dicht. Wees snel, want op is op.’

De prijzen van de hasj en wiet bij een dealer zijn aanzienlijk hoger dan in coffeeshops. In een coffeeshop kost één gram wiet of hasj gemiddeld tien euro, op de illegale markt zo’n twintig euro. Daarnaast moedigen de dealers aan om grote hoeveelheden te kopen. Zo bieden ze onder het mom van ‘bulkvoordeel’ 100 gram hasj of wiet aan voor 320 euro of zelfs 1000 gram voor 3200 euro. In een legale coffeeshop mag een klant niet meer dan 5 gram per keer kopen.