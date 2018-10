Online controle faalt: jongeren kunnen zonder problemen alcohol bestellen

Van der Meulen (22) liet de alcohol op zes verschillende momenten thuis in Meppel bezorgen en filmde dat met de verborgen camera. Het ging in alle zes de gevallen om andere bezorgers, en om verschillende soorten drank, van bier tot sterke drank. De vlogger bestelde de flessen drank via bol.com bij Albert Heijn en Gall&Gall, zij werden in alle gevallen bezorgd door Dynalogic.

Vijf keer nam Van der Meulen de alcohol zelf in ontvangst. Volgens de door bol.com gehanteerde regels moet de bezorger bij personen tot 25 jaar de identiteit checken, maar dat gebeurde slechts in twee gevallen. In de andere drie gevallen werd de alcohol zonder problemen bij hem achtergelaten.

De zesde keer liet Van der Meulen de deur open doen door een 15-jarig familielid. Die mag sowieso geen alcohol in ontvangst nemen, omdat hij jonger is dan 18. Toch droeg de bezorger de doos met flessen drank aan hem over. Zijn leeftijd kwam niet ter sprake.

Volledig scherm © ANP

Geschrokken

Bol.com, dat de service sinds deze maand aanbiedt, zegt in een reactie geschrokken en verrast te zijn door de resultaten. Bol.com heeft meteen navraag gedaan bij de leveranciers. Dat zijn in dit geval Albert Heijn en Gall&Gall, ketens die al langer drank bij mensen thuis bezorgen. ,,Als wij er geen vertrouwen in hebben dat een verbetering kan plaatsvinden, dan kunnen we besluiten de samenwerking te stoppen. In dit geval wordt er direct actie ondernomen en vertrouwen wij erop dat het incidenten betreft.”

Albert Heijn en Gall&Gall hebben met bezorger Dynalogic contact opgenomen om te kijken hoe het in dit geval fout kon gaan. ,,Elke fout is er één te veel.” De winkelketens zeggen dat op de bezorging wekelijks controles plaatsvinden door Bureau Nuchter. ,,Daarbij ligt het nalevingspercentage gemiddeld een stuk hoger.” De bezorgers zouden allemaal een digitaal opleidingsprogramma hebben gevolgd om de regels onder de knie te krijgen.

Volledig scherm Onder de leus NIX18 strijdt de overheid tegen drinken onder de 18 jaar. © -

Verbieden

Voorlichtingsinstituut STAP roept de overheid op om alcoholverkoop via internet te verbieden. ,,Je ziet hoe makkelijk het is voor jongeren om alcohol in handen te krijgen. Wij wisten dat al uit andere onderzoeken, en deze beelden bevestigen dat.”

SP-Kamerlid Henk van Gerven vindt dat de NVWA moet ingrijpen als blijkt dat het toezicht tekort schiet. Hij wijst op de positie van de pakketbezorger in dit verhaal. Die is verantwoordelijk voor de controle. ,,Dat is kwetsbaar. De tijdsdruk is hoog en ik kan me voorstellen dat, als je alleen voor de deur staat, de discussie niet prettig is.”