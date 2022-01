Onlangs verschenen boek ‘De Elfstedentocht van 1997’ krijgt tweede druk

Aangrijpen­de getuigenis­sen ‘troost­meis­jes’ openbaar: ‘Wij liepen met zelfmoord­plan­nen rond’

Tienduizenden vrouwen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië als seksslavin misbruikt door Japans legerpersoneel. De aangrijpende getuigenissen van deze ‘troostmeisjes’ heeft het Nationaal Archief nu openbaar gemaakt. In één Jappenkamp kwamen heldhaftige vrouwen in verzet.

