Ongevaccineerde Chantal (15) dagelijks in discussie met klanten: ‘Belachelijk dat je wordt uitgescholden’

CORONAVIRUS LIVE | Amsterdam schrapt nieuwjaars­vie­rin­gen, 19.274 nieuwe besmettin­gen

Het nationale aftelmoment op het Museumplein in Amsterdam op oudejaarsavond gaat niet door. Ook de door de gemeente georganiseerde nieuwjaarsvieringen en vuurwerkshows in de stadsdelen worden geannuleerd. Dat heeft burgemeester Femke Halsema besloten vanwege de oplopende coronacijfers. De afgelopen 24 uur zijn er in ons land 19.274 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Ook de oversterfte neemt weer toe. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog. Vorige berichten vind je hier.

18:56