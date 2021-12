Ongelukken door gladde wegen in noordoosten, code oranje alleen nog voor Groningen

UPDATEDe grootste overlast vanwege spekgladde wegen, waardoor meerdere automobilisten betrokken zijn geraakt bij ongelukken, lijkt voorbij te zijn. Het KNMI heeft voor Friesland en Drenthe het risiconiveau weer verlaagd naar geel. Alleen voor Groningen geldt nog code oranje. Ook op de waddeneilanden waarschuwt het weerbureau voor gladde wegen, en in Zuid-Holland geldt code geel vanwege dichte mist. In Flevoland en Overijssel heeft het KNMI de waarschuwingen opgeheven.

Vanmorgen kwamen er veel meldingen binnen van ongelukken op de weg in het noordoosten van het land vanwege gladheid op de weg. Meerdere ongelukken vonden plaats op de A32 ter hoogte van Steenwijk vanmorgen. Toen een auto van Rijkswaterstaat na een ongeluk bij de afrit richting Onna het verkeer wilde waarschuwen, kon een andere bestuurder door de gladde weg niet meer stoppen, en botste hij op de wagen. Een ambulance is ter plaatse gekomen om de automobilisten te controleren. Twee rijstroken zijn afgesloten, maar via de vluchtstrook kunnen de bestuurders het ongeluk nog wel passeren.

Verder werd er een ongeluk met 5 voertuigen gemeld op de A7 richting Groningen. De ANWB meldde dat de A7 vanaf de Duitse grens richting Groningen dicht was tussen Foxhol en de afrit Westerbroek na meerdere botsingen. De A7 was in beide richtingen ‘spekglad’, aldus de ANWB. Inmiddels is de weg weer vrijgegeven.

Auto klapt op wegafzetter van Rijkswaterstaat op spekgladde snelweg A32 © Persbureau Meter

Ook de N31 richting Leeuwarden tussen Garijp en Leeuwarden-Oost is afgesloten vanwege een ongeluk. De bestuurder moest met spoed naar het ziekenhuis gebracht worden, en de plaats van het incident is uitgebreid onderzocht. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Ook hier kan inmiddels weer doorgereden worden.

Het Martiniziekenhuis in Groningen spreekt tegenover RTV Noord over een ‘enorme toeloop’ van patiënten op de spoedeisende hulp vanwege de gladheid op de weg. Er zouden tot 10 uur al ‘tussen de tien en twintig mensen’ naar het Groningse ziekenhuis zijn gebracht, vertelt woordvoerder Wilma Julsingh.

Ook de N31 richting Leeuwarden tussen Garijp en Leeuwarden-Oost is afgesloten vanwege een ongeluk. De bestuurder moest met spoed naar het ziekenhuis gebracht worden. © Anton Kappers

Rijkswaterstaat waarschuwde vanochtend voor gladde wegen in de provincies Friesland, Drenthe, Groningen, Overijssel en Flevoland. Veiligheidsregio's Fryslân, Drenthe en Groningen riepen op om niet de weg op te gaan als dat niet noodzakelijk is. ,,Blijf thuis of stel uw autorit uit naar later op de dag”, aldus de regio's op Twitter.

Verraderlijke gladheid

Het is zwaar bewolkt en er valt af en toe motregen. De combinatie van koude ondergrond en neerslag kan leiden tot ijzel, die de wegen plaatselijk spekglad kan maken. ,,Deze gladheid houdt mogelijk tot en met maandagochtend aan. De ijzel kan tot verraderlijke gladheid leiden’’, meldt het KNMI.

Pas ‘later in de ochtend’ verdwijnt de gladheid in het uiterste noordoosten van het land, voorspelt het KNMI. Het blijft maandag ondanks aanhoudende bewolking op de meeste plaatsen droog. In de loop van maandagmiddag gaat het in het zuiden regenen. Maar de temperatuur is tegen die tijd tot boven het vriespunt gestegen, waardoor de kans op ijzel verdwenen zal zijn.

In de loop van de week wordt het weer steeds zachter. Op donderdag kan het wel 15 graden worden en tijdens nieuwjaarsnacht is de temperatuur naar verwachting 10 graden.

-15 graden

Zaterdagavond was alleen nog voor Groningen en Friesland code geel afgegeven vanwege de lage temperaturen. Het komt niet vaak voor dat het KNMI een waarschuwingscode afroept wegens kou. Code geel wordt van kracht bij een ‘windchill’, of gevoelstemperatuur, vanaf -15 graden. Bij een verwachte gevoelstemperatuur van -20 is er sprake van code oranje.

De ANWB waarschuwde mensen die nog de weg op moeten zich goed voor te bereiden op extreme kou. Volgens een woordvoerder van de ANWB is het goed om voorzorgsmaatregelen te nemen. Zo is het belangrijk warm gekleed op pad te gaan, omdat het uitzonderlijk koud kan zijn. ,,Als er sneeuw ligt zie je dat en verwacht je dat het koud is, nu niet.”

Skibroek

Op de website van de ANWB staan tips: ,,Houd voor u vertrekt de berichten in de gaten. Zorg voor voldoende brandstof in de tank. Zolang de motor kan draaien, kan het interieur verwarmd worden. Een goeie deken kan nooit kwaad, maar het beste tegen onderkoeling werkt goed afsluitende warme kleding. Het is dus niet zo gek om een skibroek in de kofferbak te hebben liggen.”

Omdat mensen in het verkeer hinder van de situatie kunnen ondervinden, adviseert het KNMI dat ze hun rijgedrag aanpassen. Ook wordt aangeraden dat ze weerberichten en eventuele waarschuwingen volgen.

