Ongelooflijk: 1,9 miljoen voor medicijn zieke Jayme (1) is binnen! ‘We zijn zo dankbaar’

Er werd de afgelopen maanden al stevig gedoneerd, maar de afgelopen dagen nam het helemaal een vogelvlucht nadat in een uitzending van Beau op RTL4 aandacht aan Jayme werd besteed. Zijn levensverwachting van – zonder behandeling – 18 maanden.

In een eerste reactie laat de familie weten ‘ontzettend dankbaar en trots’ te zijn dat het bedrag is gehaald. ,,De afgelopen maand zijn we overdonderd door alle aandacht. Ook hebben zo veel mensen acties gehouden. We hebben dit echt samen bereikt.‘’ De familie is nu bij elkaar in het ziekenhuis om het goede nieuws op zich in te laten werken.

BN’ers

Zanger Jim Bakkum, zangeres Glennis Grace, Ajacied Joël Veltman en ook Songfestival-zangeres Lenny Kuhr steunden het kleine ventje. Jim en Glennis Grace namen zelfs een speciaal liedje voor Jayme op. Ook Kimberly Klaver en Patty Brard vroegen via sociale media hun volgers om te doneren.

Arts

Of Jayme in de VS of toch in Nederland wordt behandeld is onduidelijk. ,,We zijn in afwachting van een arts die deze behandeling kan toepassen. We kijken zowel in Nederland als andere Europese landen en hopen dat er snel een arts is die Jayme kan en wil behandelen’’, zo laat Team Jayme in een verklaring weten. De laatste uitweg is naar de VS gaan, maar dat is organisatorisch lastig, zo wordt uitgelegd. Het team blijft zich voorlopig inzetten voor andere kinderen met dezelfde ziekte.

Injectie

Een injectie met het nieuwe medicijn Zolgensma stopt de spierafbraak en is levensreddend voor Jayme. In Nederland is het medicijn nog niet goedgekeurd, in de Verenigde Staten wel. De verwachting is dat Zolgensma dit jaar wel goedgekeurd wordt door het Europese geneesmiddelenbureau EMA, maar de ouders van Jayme zijn er niet gerust op. Helemaal niet nadat zij hoorden dat het vooral voor baby’s tot zes maanden gebruikt zal worden, omdat de werking dan het beste is.

In Nederland was er vorige maand een loting van het farmaceutische bedrijf AveXis, waarbij de ingelote kinderen een gratis behandeling met Zolgensma krijgen. Jayme werd uitgeloot, omdat hij volgens artsen niet voldeed aan de voorwaarden. Moeder Arwen vertelde eerder aan deze site: ,,Als er een minister is die een kind krijgt met SMA, accepteert hij of zij dan ook een nee? Of zou er dan wel een aanmelding zijn voor de loting? Zouden er dan wel ineens prijsafspraken met de farmaceut zijn? Een vervroegde toelating? Ik hoop dat ze het nooit mee zullen maken. Een baby die niet kan bewegen.” Nu het geld is ingezameld voor de zieke Jayme is een loting niet meer nodig. Nu kan de peperdure injectie worden gekocht door de familie.