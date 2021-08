Ongekende piratenstunt van Twentse vriendengroep: ineens staat er een zendmast van 106 (!) meter

Jense Lohuis (23) maalt niet om dat risico. „Het is gewoon een kat en muis spel; dat hoort er bij, dat is ook een beetje de sport als je etherpiraat bent. Er zijn er veel piraten legaal op internet gegaan, maar dat vinden wij niets. Wij zijn piraten.” En dat wilden ze dit weekeinde weten. Kratten vol singles staan klaar en om toerbeurt kiezen ze een plaatje. Hun mast is van ver te zien. Er komen berichten over de waaghalzen uit Denekamp, Ootmarsum, Deurningen… Ze ontsnappen aan de speurneuzen van het AT. Maar toch gaat het later op een andere manier nog fout.