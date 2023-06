Oneervol ontslag ingetrokken van marechaussee die zelfmoord pleegde

Echtgenote Janny is opgelucht. ,,Ik ben blij dat dit nu is geregeld, maar het maakt mij tegelijk ook verdrietig, want ik krijg Lennart er niet mee terug.”

Het besluit staat los van het onderzoek dat nog loopt naar de plotselinge dood van Bantema. Hierin wordt de handelwijze van de marechaussee tegen het licht gehouden. Ollongren wacht dit externe onderzoek niet af en trekt het oneervolle ontslag in, omdat de echtgenote hierdoor financieel hard wordt geraakt. Dat is ‘onredelijk en ongewenst’ na alles wat zij heeft meegemaakt, oordeelt de minister nu.

Nabestaanden verwijten de marechaussee dat de manier waarop Bantema is ontslagen een cruciale rol heeft gespeeld bij zijn overlijden. Hij maakte een eind aan zijn leven twee weken nadat hij was ontslagen vanwege intern gedoe over de verkoop van handboeien waar hij in zijn privétijd bij betrokken was geweest. Bantema werd ‘zeer onacceptabel’ en ‘ernstig wangedrag’ verweten. Volgens weduwe Janny stond die kille opstelling niet in verhouding tot wat hij met de beste intenties had gedaan. Na een dienstverband van 22 jaar was dit oordeel voor Bantema onverteerbaar.

Volledig scherm Afscheid van Lennart Bantema. © privebeeld

De echtgenote luchtte half maart haar hart in een persoonlijke brief aan de minister. ‘Lennart is niet gehoord, niet begrepen, niet gezien en niet geloofd. Het proces was afschuwelijk. Hij werd aan de kant gezet als een stuk vuil en de organisatie heeft geen moment naar hem omgekeken’, schreef ze destijds.

Handgeschreven kaart

Ollongren bracht afgelopen week een bezoek aan de weduwe, waarin ze haar besluit heeft toegelicht. Ook stuurde ze een handgeschreven kaart mee met de formele, schriftelijke bevestiging dat het oneervolle ontslag wordt teruggedraaid. ,,Dat heeft mij diep geraakt. Echt heel fijn”, zegt Janny in een reactie.

Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Het voelt als gerechtigheid voor haar dat ze nu is gehoord door de minister, maar daarmee is de zaak nog niet klaar. Een commissie onder leiding van de voormalige baas van het Openbaar Ministerie, Harm Brouwer, doet nog onderzoek en bekijkt of er fouten zijn gemaakt. Janny hoopt ook van hen de bevestiging te krijgen dat er vanalles is misgegaan. ,,Het gaat mij om Lennart en dat wij echt altijd eerlijk zijn geweest. Dat Lennart heeft erkend dat hij dingen niet goed heeft gedaan, maar dat de organisatie ook fouten heeft gemaakt die zwaarwegender zijn.”

Advocaat Michael Ruperti, die de nabestaanden bijstaat, hoopt dat de commissie ook breder kijkt dan alleen deze zaak. Het is volgens hem zeker niet de eerste keer dat er zo met militairen wordt omgesprongen die een mogelijke misstap hebben begaan. ,,De bejegening gaat in die zaken veel vaker mis. Jarenlange trouwe dienst telt plotseling niet meer. Kille brieven en woorden tijdens interne onderzoeken en rechtszaken voelen als karaktermoord en hakken er enorm in. Ik hoop dat de commissie daar echt werk van maakt.”

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: