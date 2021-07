Onderzoeksraad voor Veiligheid: eisen brandveiligheid meubilair in Nederland onvoldoende

Nederland blijft flink achter bij andere Europese landen als het gaat om brandveiligheid van meubilair. In diverse landen worden eisen gesteld aan de brandveiligheid van meubels, in Nederland geen enkele. Terwijl de meeste meubels gevuld zijn met zeer brandgevaarlijk kunststofschuim.

Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een woensdag gepubliceerd rapport naar aanleiding van de fatale flatbrand in Arnhem in de nieuwjaarsnacht van 2020. Hierbij kwamen twee mensen om het leven. Een tweede belangrijke conclusie is dat er maar één beschikbare vluchtroute was, en juist daar woedde de brand. De veiligheid van woongebouwen dient daarom verbeterd te worden, aldus de OVV.

De brand ontstond in een bankstel dat illegaal in de entreehal van de flat stond. Een gezin met jonge kinderen kwam vast kwam te zitten in de lift. Vader en zoontje kwamen om het leven. Zij stikten door de giftige rook die bij de brand van het bankstel vrijkwam.

Het bankstel dat in de entreehal van de flat was neergezet, was ook gevuld met het licht ontvlambare kunststofschuim. De brand ontwikkelde zich vervolgens snel en veroorzaakte veel en giftige rook. In een aantal Europese landen worden daarom eisen gesteld aan de brandveiligheid van meubilair. “De Onderzoeksraad voor Veiligheid roept de Nederlandse overheid op zich aan te sluiten bij deze landen en eisen te stellen aan de brandveiligheid van meubilair”, schrijft de OVV.