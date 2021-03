Onderzoeksraad: stalbranden hebben geen enkele prioriteit

Een brand waarbij 130.000 stuks pluimvee of 7.000 varkens omkomen, ziet zij als ‘acceptabel’ risico.

Quote Stalbran­den zijn vreselijk voor dieren, onderne­mers en hun omgeving LTO Nederland De laatste jaren is het aantal stalbranden, waarbij de dieren geen kant op konden en daardoor geregeld levend verbrandden - ondanks diverse actieplannen - zelfs toegenomen. Ook het aantal dieren dat bij zo’n brand omkomt neemt ieder jaar toe. ‘In de politieke besluitvorming over eventuele aanvullende regelgeving hebben de kosten voor veehouders en de veehouderijsector als geheel de doorslag gegeven’, aldus de raad in het rapport. Ook maatregelen die als kansrijk gezien werden, zijn daarom niet uitgevoerd.

LTO Nederland laat weten zich ‘verantwoordelijk te voelen en meer te willen doen aan voorkoming, want stalbranden zijn ‘vreselijk voor dieren, ondernemers en hun omgeving’. In het Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 werken de veehouders samen met de Dierenbescherming, het Verbond van Verzekeraars en de Brandweer Nederland aan het verbeteren van de brandveiligheid van stallen. Jeannette van de Ven, portefeuillehouder Gezonde Dieren bij LTO Nederland: ,,De afgelopen jaren is door de partijen goed samengewerkt en zijn er concrete acties ondernomen. Heel veel veehouders hebben extra inspanningen gedaan ter verbetering van de brandveiligheid. Ondanks deze inspanningen zien we helaas nog niet de gewenste verbeteringen om het jaarlijks aantal dierlijke slachtoffers te verminderen.’’

Er moet meer duidelijkheid komen over de oorzaak van stalbranden, vindt boerenorganisatie LTO Nederland. In de helft van de gevallen is het nog altijd onduidelijk waardoor een brand is veroorzaakt. Dat maakt het lastig om preventieve maatregelen te nemen. Volgens LTO moeten boeren steeds meer technische voorzieningen treffen, zoals mestrobots die mogelijk tot grotere risico's op brand leiden. LTO wil dat de overheid ondernemers financieel steunt om de brandveiligheid te verbeteren.

De OVV vindt dat de minister ervoor moet zorgen dat stalbranden ‘substantieel en structureel verminderen’. Ook moet er adequate regelgeving en toezicht komen voor die substantiële vermindering, aldus de raad. Het ministerie moet eindverantwoordelijkheid nemen, schrijft de OVV.

Draagvlak

Volledig scherm Dieren zijn bij een stalbrand vrijwel kansloos. © Jack Tummers Kritische en actievoerende boeren spelen op de achtergrond mee als reden waarom geen maatregelen genomen worden, aldus de raad. ‘Dit broze draagvlak is een drempel voor het Rijk om aanvullende regels te stellen aan de brandveiligheid.’

Tot op heden benaderen de sector en het ministerie stalbranden vooral vanuit een ‘bedrijfseconomisch perspectief’ waarbij de branden gezien worden als een ‘bedrijfsrisico’. De uitgaven om de veiligheid te verbeteren moeten vooral gezien worden als een kostenpost die ‘terugverdiend’ moet worden. De OVV vindt dat iemand die landbouwdieren houdt, verantwoordelijk is voor de gezondheid en het welzijn, en dus ook voor de veiligheid van die dieren.

Kortsluiting

Brandweer Nederland is al jaren bezig met actieplannen om de brandveiligheid in veestallen te vergroten. In het nieuwste Actieplan Brandveilige Veestallen 2018 - 2022 zijn onder meer afspraken gemaakt over de keuring van elektra in veestallen en over de bestrijding van knaagdieren, die niet zelden kortsluiting veroorzaken door doorgeknaagde leidingen.