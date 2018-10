Onderzoeksraad checkt regels voor nieuwe voertuigen na Stint-ongeval

Hoofdver­dach­te kruipruim­te­moord Zwolle was bang voor slachtof­fer

12:53 Mark de G., de hoofdverdachte in de zaak rondom de gruwelijke dood van Deniz Guldogdu uit Zwolle, stelt dat hij door het slachtoffer gedwongen werd om te werken in de hennepteelt. Dat zei zijn advocaat Anno Huisman vanochtend in de rechtbank in Zwolle. Justitie ontkrachtte dat verhaal niet en noemde het ‘niet onaannemelijk’.